Atila Kaya'dan Hulusi Akar'a: Necip Fazıl’ın dizinin dibinde... Askeri lise okumayan...

Eski Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Hulusi Akar'ın kullandığı ifadelere tepkiler gelmeye devam ediyor.

Akar şu sözleri kullandı:

“Eğitimin amacı ‘Allah korkusu’ ve ‘Kuldan utanma’dır.

Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın.

Anneler çok veballi. Çocuğa küçükken kıyamıyor, ‘Sabah namaza kalkamaz, yatsın uyusun’ diyorlar.”

Hulusi Akar'ın bu sözlerine MHP eski milletvekili ve eski Ülkü Ocakları başkanı Atila Kaya'dan sert yanıt geldi.

Atila Kaya şunları not düştü:

"ASKERİ LİSE OKUMAYAN..."

"Tek referansı, Necip Fazıl’ın, Nuri Pakdil’in dizlerinin dibinde verdiği pozlar olan; askerî lise okumayan eski Genelkurmay başkanı, askerliği de eğitimi de dini de bilmediğini, üç cümleyle ancak bu kadar anlatabilirdi.

O dediği eğitimden almışsa da, pek amacına ulaşmamış gibi!"