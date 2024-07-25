Atilla Yeşilada bombayı patlattı. 'Bu tarihe kadar kar getirmez'

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Atilla Yeşilada bombayı patlattı. 'Bu tarihe kadar kar getirmez'

Aldıkları dolarların akıbetini merak eden yatırımcılara ekonomist Atilla Yeşilada'dan bomba bir açıklama geldi. Atilla Yeşilada 31 Mart 2025 yılını işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Birikimlerini dolar alarak değerini korumaya çalışan milyonlarca yatırımcının gözü kulağı piyasalardaki hareketlilikte. Biriktirdikleri dolarların kaç liraya kadar çıkacağını öğrenmek için vatandaşlar piyasaları yakından takip ediyor.

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Tam da bu noktada ekonomist Atilla Yeşilada'dan önemli bir açıklama geldi. Atilla Yeşilada dolar tarafında 31 Mart 2025 yılını işaret ederek kazandırmayacağını söyledi.

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DOLARIN AKIBETİ NE OLACAK?

Merkez Bankası, dolar kuru ve enflasyon ile mücadele amacıyla politika faizini yüzde 50 seviyelerine sabit tutmuştu. Faizlerin artırılması sonrasında mevduat faizi yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi. Borsa ise 11 bin seviyelerini görerek rekor tazeledi. Dolar TL kurunda ise iki aylık durgunluk sonrasında ABD seçimlerinin etkisi ile 33 TL seviyesine kadar geldi.

YEŞİLADA: 38 TL’YE KADAR GİDER

Yatırımını dolardan yana kullananlar ise doların yıl sonu yükseleceği seviyeyi merakla takip ediyor. Açıklamaları ile ses getiren ekonomist Atilla Yeşilada ise, canlı yayında dolar tarafında yaşanacak senaryoyu anlattı. Atilla Yeşilada, “31 Mart 2025 tarihine kadar döviz para kazandırmaz. O tarihe kadar 38 lira seviyesine kadar gider” diye konuştu.

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