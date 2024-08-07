Atilla Yeşilada borsadan daha çok kazandıran yatırımı açıkladı

Küresel piyasalar bu sabah dalgalı bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul'da (BİST 100) gün sert satışlarla başladı; endeks, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalarak 9.769,69 puana kadar geriledi.

Bu gelişmelere ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Yeşilada, BIST 100’de yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılara ‘al’ tavsiyesinde bulundu.

Küresel piyasalarda ABD'de resesyon endişelerinin artması ve Ortadoğu'daki gerginlikler, hafta başında tarihi düşüşlere neden oldu. Japon borsa endeksleri yüzde 13, Güney Kore endeksleri ise yüzde 8,5 oranında düşüşler yaşarken, BİST 100’deki azalış yüzde 6,72'yi buldu.

"BU FIRSAT PENCERESİ KOLAY KOLAY AÇILMAZ"

Yeşilada, X hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsat penceresinin açıldığını söyledi.

BIST100'de dikkat çeken gelişmelerin yaşandığını belirten ünlü ekonomist, yatırımcıların Borsa'daki bu durumda hisse alması gerektiğini önerdi.

Yeşilada'nın paylaşımı şöyle:

BİST-100 kaportayı dağıttı. Valla boşta param olsa, hisse alırım. Bu fırsat penceresi bir daha kolay kolay açılmaz. Borsa İstanbul ana endeksi iki devre kesicinin devreye girmesinden sonra sadece %4,5 düştü. Merkez Bankası USD'nin yükselmesine izin verdi, CDS primlerinde bir miktar artış oldu... Türkiye bu mükemmel fırtınaya görece az yabancı finansal yatırımla yakalandığı için şanslı. Bana göre bu, ucuz TL varlıklarına yükleme yapmak için iyi bir fırsat.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.