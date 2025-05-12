Atilla Yeşilada: Bu varlıklara girmeyin

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yeni YouTube videosunda yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Yeşilada, ‘siyasi gerginliği’ işaret ederek, “Siyasi gerginlik artar, şunlar bunlar olur, Türkiye batar diye de senaryo kurulmaz. Eğer bu tip şeylerin olacağına ihtimal veriyorsanız zaten hiçbir şekilde riskli varlıklara girmeyin” ifadelerini kullandı.

YEŞİLADA: HİÇBİR ŞEKİLDE RİSKLİ VARLIKLARA GİRMEYİN

Milyonlarca vatandaş elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla dolar, altın, bitcoin, borsa gibi yatırım araçlarına yöneliyor. Ancak yatırım yaparken risk faktörü de bulunuyor. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, borsada sert düşüşler yaşanmıştı.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yeni YouTube videosunda yatırım araçlarındaki riskten bahsederek şunları söyledi:

“19 Mart'a kadar az çok iyi giden finansal piyasalar birden çıldırdıysa şimdi de yeniden aynı şey olabilir. Bunun olmayacağını garanti edemem. Size çok açık söylüyorum. Siyasi gerginlik artar, şunlar bunlar olur, ‘Türkiye batar’ diye de senaryo kurulmaz. Eğer bu tip şeylerin olacağına ihtimal veriyorsanız zaten hiçbir şekilde riskli varlıklara girmeyin. Bütün paranızı dolara ya da altına yatırın. Ama o zaman da hiç para kazanmazsınız. Yatırım her zaman bir risk gerektirir”

PİYASADA SON DURUM ?

Anlık olarak Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında; gram altın, 4 bin 99 TL, çeyrek altın 6 bin 684 TL, yarım altın 13 bin 369 TL ve tam altın 26 bin 616 TL seviyesinde olduğu görüldü. Borsa İstanbul ise güne yükseliş ile başlayarak 9 bin 671 bandına geldi. Dolar tarafında ise 38,76 TL seviyeleri ile güne başladı. Avrupa bölgesinde, Euro 43,11 TL bandına düştü.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.