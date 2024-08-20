Atilla Yeşilada: Çok büyük düşüş olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada: Çok büyük düşüş olacak

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren açıklama yaptı. Yeşilada, "Büyük düşüş olacak" dedi.

Yatırımcılar, yüksek bakım ücretleri ve enflasyon sebebiyle ellerindeki varlıkları yeniden değerlendirmeye başladı. İki sene boyunca değeri artan konut sektörü, son zamanlarda ciddi bir daralma yaşadı.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve sıkı para politikaları, konut satışlarını negatif etkiledi. Ocak ayında konut ve arsa fiyatlarında gerçekleşen hareketlilik, Haziran ayında durakladı. Yaşanan bu durum, arsa ve konut yatırımcıları arasında endişe yarattı.

EV SAHİPLERİNİ TEDİRGİN EDEN VERGİ ENDİŞESİ

Mehmet Şimşek'in vergi düzenlemeleri hakkındaki açıklamalarından sonra konut satışlarına kazanç vergisi getirilmesi gündeme geldi. Bu durum, konut sahiplerini derinden etkileyebilir ve kira fiyatlarının da bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.

Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki durgunluk ve olası vergilendirme hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilada, "Kira fiyatlarının artacağını öngörüyorum. Piyasada ya satanın ya da alanın pazarlık gücü var. Kiralık konut bulmak zor olduğu için, vergiler kiracılara yansıtılacak ve kira enflasyonu yaşanacak" ifadelerini kullandı.

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KONUT YATIRIMI CAZİBESİNİ YİTİRİYOR

Yeşilada, konut piyasasındaki mevcut durgunluğu hakkında şunları söyledi, "Piyasada ciddi bir durgunluk var ve satmak isteyenler satamıyor. Konut satışlarına getirilecek sermaye kazancı vergisi, konutları yatırım aracı olmaktan neredeyse çıkaracak." Ekonomist, bu durumun yatırımcıları ciddi şekilde etkileyeceğini ve konut satışlarının azalabileceğini vurguladı. Konut yatırımının cazip olmaktan çıkabileceğine dikkat çekti.

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