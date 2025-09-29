Atilla Yeşilada: Çok sert düşecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, Mesele Ekonomi kanalında gerçekleştirdiği değerlendirmede altın fiyatlarına yönelik tehlikeli bir aşamaya gelindiğine dikkat çekti.

Altında çok büyük bir balon oluştuğunu ve fiyatların mutlaka sert bir şekilde düşeceğini belirten Yeşilada, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi,

"KESİNLİKLE ARTIK ALTIN SATIN ALMAYIN"

"Kesinlikle artık altın falan satın almayın. Ons altın dolar bazında yüzde 35-40 seviyesinde prim yapmış durumda. Çok büyük bir balon haline gelmeye başladı ve artık yavaş yavaş kar realizasyonuna geçmelisiniz.

Bu yükselişlerin arkasında FED'in ekim ayında değil de sürekli faiz indirimine gideceği, doların gevşeyeceği, enflasyonun yükseleceği gibi düşünceler var. Fed'in yapısal olarak Trump'a esir düşeceği ve bunun ABD ekonomisinde çok büyük bir çalkantı yaratacağı beklentisiyle yükseliyor altın fiyatları. Trump bunu yapamaz diyemem ama kongrede bile onun atadığı guvarnörlere tepki gelir.

Fed'in 100 yıldır fiili olarak geçerliliği olan ve ABD'ye çok şey kazandıran o bağımsızlığa bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hatta FED ekim ayında faiz indirmeyebilir ya da faiz indirip yanında çok şahin bir mesaj verebilir. Bunu da ayın 3'ünde açıklanacak istihdam verisinde göreceğiz. İstihdam dışında Amerikan ekonomisinden gayet pozitif veriler geliyor. Bunun da ötesinde Fed, inatla enflasyon beklentilerinin çıpalı olduğunu söylüyor.”