Atilla Yeşilada uyardı: Çok sert düşecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım tarihli PPK toplantısında politika faizlerini yüzde 50 seviyelerinde sabit tutarken, PPK metninde ilk kez faiz indirim sürecine yönelik güvercin mesajlar paylaştı.



Ekonomi çevrelerinin gerçekleştirdiği beklenti anketlerinde çok sayıda ekonomist, TCMB'nin aralık ayı itibarıyla faiz indirimine başlamasını 'muhtemel' olarak görürken, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik raporlarında bir sene sürecek bir faiz indirim sürecinin kapıda olduğu ifade edilerek, 2025 yılı sonu itibarıyla politika faizlerinin yüzde 30 seviyesine çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ekonomist Atilla Yeşilada, tartışılan para politikası beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaparak, TCMB'nin 2025 yılının sonunda politika faizini yüzde 30'a indirmesi halinde Türkiye'ye çok ciddi bir ekonomik kriz görüleceğini ifade ederek, yatırımcılara uyarılarda bulundu.



Yeşilada'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle,



"DOLAR KURU 2025 YILI SONUNDA 40 LİRA SEVİYELERİNDE OLUR"



"Bloomberg HT'nin anketine göre 21 katılımcıdan 9 tanesi aralık ayında faiz indirimi bekliyor. Elbette carry trade faiz indirimini sevmez. Bu durumun getirdiği baskı nedeniyle dün 3 milyar dolarlık bir satış gördük. Çok uzun süre yatay seyir izleyen borsa, bu haberle birlikte düşüş yaşadı.

Türkiye'de Merkez Bankası'nın Türk lirasını istediği gibi yönlendiremeyeceği tek senaryo, vatandaşların TL'den döviz tevdiat hesaplarına geçmesi değil, fiilen dolarlarını bankalardan çekmesidir. Bunun için de savaş falan olması gerekir. TCMB bu tür saldırılara rağmen güçlü Türk lirası politikasından vazgeçmeyecek. Siyasi irade hiçbir şekilde TL'nin değer kaybetmesini istemiyor.



Türkiye'nin şu anda enflasyonla mücadelede tek bir yöntemi kaldı. O da Türk lirasını çok güçlü tutmak. Dolar kuru gelecek yıl yüzde 15'in üzerinde prim yapmaz ve haliyle kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok çünkü Merkez Bankası bu durumu kolaylıkla karşılayabilir.



“TÜRKİYE'DE KRİZ ÇIKAR”



Bloomberg HT anketine göre katılımcılar 2025 yılının sonunda politika faizinin yüzde 30 olacağını belirtmişler. Oraya düşerse Türkiye'de kriz çıkar, bu kadar düşmesine imkan yok çünkü enflasyon o seviyede gerilemeyecek. TCMB hedeflerini kenara bırakırsak, enflasyonun gelecek yıl yüzde 30-35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle politika faizinin 40'lara kadar inmesi çok ciddi sıkıntı yaşatmaz. Doların yüzde 15 prim yaptığı bir ortamda siz mevduattan yüzde 40 elde ediyorsanız, istemeseniz de Türk lirasında kalırsınız.

Merkez Bankası umarım ki mart ayına kadar faiz indirmez. Ben hala umudumu kaybetmedim. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu en kötü ihtimalle ocak ayında faizlerin indirileceğini düşünüyor ancak biz yapılacak zamları ocak ayında göreceğiz ancak etkilerini rakamlarda şubat itibarıyla hissedeceğiz. Eğer 250 baz puanlık dilimler halinde başlanır ve çekirdek enflasyon yeniden yükseldiğinde parasal genişlemeye ara verilirse, bence Türkiye yaz aylarına kadar sorunsuz şekilde devam eder ki, yazın gelecek turizm gelirleriyle birlikte hiçbir sorun kalmaz.



"SEÇİM EKONOMİSİNE GİRİLİRSE TÜRK LİRASI ÇOK SERT DÜŞER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 ay sonra ilk kez ağzını açtı faiz konusunda. Ne söylenildiğini ben tam anlamadım ancak faiz ve enflasyonu aynı cümlede kullandığında insanlar şüphelenmeye başlıyor. 2025 yılının sonunda bir erken seçim ya da Anayasa referandumu bekleniyorsa ve bu doğrultuda TCMB'yi 500 puan 1000 puan faiz indirimi yapmaya zorlayacaklarsa, bütün ekonomik plan çöker ve ekonomik göstergeler ile TL'nin reel değeri çok sert şekilde düşer. Söylediklerimizin de hiçbiri geçerli olmaz.