21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez. Ölenle ölünmez demişler

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez. Ölenle ölünmez demişler

Atilla Yeşilada, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP’nin teklifini reddetmesine ilişkin, "Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler" dedi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:55
Takip Et

Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez. Ölenle ölünmez demişler
+
Aa
-

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Şimşek'in AKP’nin teklifini reddetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Şimşek'in AKP'nin teklifini reddetmesiyle ilgili "Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler" diye yorumladı.

"ÖLENLE ÖLÜNMEZ"

Atilla Yeşilada, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor" başlıklı haberi alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler."

NE OLDU?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulunmuştu.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA “SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından “Yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti “Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”

JOHN MAYNARD KEYNES KİMDİR?

Yeşilada'nın işaret ettiği John Maynard Keynes, radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan Britanyalı iktisatçıdır. Keynesyen ekonominin kurucusu ve modern makroekonominin babası olarak bilinen Keynes, ekonomik durgunlukla mücadelede, müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesyen ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir.

Temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik politikalardır. Keynesyen ekonomi, talebin arzı yönlendirdiğini ve sağlıklı ekonomilerin tasarruf ettiklerinden daha fazlasını harcadığını veya yatırım yaptığını savunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.