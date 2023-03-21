Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez. Ölenle ölünmez demişler

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Şimşek'in AKP’nin teklifini reddetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Şimşek'in AKP'nin teklifini reddetmesiyle ilgili "Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler" diye yorumladı.

"ÖLENLE ÖLÜNMEZ"

Atilla Yeşilada, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor" başlıklı haberi alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler."

NE OLDU?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulunmuştu.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA “SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından “Yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti “Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”

JOHN MAYNARD KEYNES KİMDİR?

Yeşilada'nın işaret ettiği John Maynard Keynes, radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan Britanyalı iktisatçıdır. Keynesyen ekonominin kurucusu ve modern makroekonominin babası olarak bilinen Keynes, ekonomik durgunlukla mücadelede, müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesyen ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir.

Temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik politikalardır. Keynesyen ekonomi, talebin arzı yönlendirdiğini ve sağlıklı ekonomilerin tasarruf ettiklerinden daha fazlasını harcadığını veya yatırım yaptığını savunuyor.