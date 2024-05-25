Atilla Yeşilada'dan rekor düşüşe hazır olun uyarısı. Son 6 ay

Türk lirasının her geçen gün değer kaybetmesi insanları çeşitli yatırım araçlarına yönlendiriyor. "Param artmasa da alım gücü düşmesin" mantığını yapanlar sağlam liman olarak gördükleri altın ve dövize yatırım yapmaya devam ediyor.

3 kuruşunu döviz ya da altına yatıranlar kamuoyuna mal olmuş ekonomistlerin her ne kadar 'Yatarım tavsiyesi değil' uyarısını kulaklarını tıkayarak yatırımlarını sürdürüyor. Yatırım yapanların çoğu da 'Kefen param' ya da 'Hastane param'dı deme ihtiyacını duyuyor.

Şu zamanlara dolar ve altında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları telaşlandırdı. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, doların yaz ayında çizeceği rotasını açıkladı.

"ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

Yıllık enflasyonun yüzde 70’e dayanması ile beraber alınan tedbirlerde doların seyrini belirlediği belirtiliyor. Enflasyonun ise yaz aylarında düşerek devam edeceği de öne sürülüyor.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, 6 ay vaktin kaldığını belirterek, “Yaz aylarında enflasyon düşecek. Kış ayları geldiğinde yeniden yükselmeye başladığını göreceğiz. Kış aylarında enflasyon yükseldiği zaman insanlar yeniden dövize dönmek isteyecek ve eski günlere döneceğiz” dedi.

Merkez Bankası’nın yaz aylarında Türk lirasının değer kazanmasını engellemeye çalışılacağını belirten Yeşilada, 32,34 bandında doların tutulacağını açıkladı.

Yeşilada, “Ancak Dolar TL 30'lara kadar aşağıya bırakılmak zorunda kalabilir. Bu tamamen dışarıdan gelen enflasyon ve maliyet enflasyonun bir bölümünü önemli bölümünü telafi edecek. Asgari ücrete de herhalde zam yapmayacaklar O da maliyet enflasyonu baskılarını azaltacak” ifadelerini kullandı.