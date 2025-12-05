Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Tokyo'da Japon mevkidaşı Shinjiro Koizumi ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Dendias, "Yunanistan ve Japonya, denizle ilgili zorluklarla karşı karşıya olan iki ada ülkesi oldukları için olaylara benzer şekilde bakabilirler " dedi.

MONTRÖ VE LOZAN'I GÜNDEME GETİRDİ

Ada ülkesi Japonya'nın Çin ile son zamanlarda yaşadığı gerilimi gündeme getiren Dendias, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların da buna benzediğini "ima" etti. Japonya'nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Lozan Anlaşması'nda imzacı olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla Japonya'nın uluslararası hukukun deniz alanında uygulanmasına ilişkin işleyiş hakkındaki görüşleri bizim için büyük önem taşımaktadır " dedi.

Japonya'nın deniz alanında "karşılaştığı zorlukların Yunanistan'ın durumuna benzediğini" ima eden Yunan Bakan, "Bu ziyaret, Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları anlatmama ve diğer yandan Japonya'nın karşılaştığı zorlukları anlamama olanak sağladı" dedi.

DENİZDE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE

Dendias ayrıca Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayano Kunimitsu ile bir görüşme gerçekleştirdi, Avrupa, Doğu Akdeniz, Afrika ve Hint-Pasifik'teki güvenlik "sorunları" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dendias, Japon mevkidaşı Shinjiro ile inovasyon ve ileri teknolojiler alanında Yunan-Japon savunma iş birliğini güçlendirmenin belirli yollarını ele aldı. Bu işbirliği fikrinin özellikle deniz güvenliği ile ilintili olduğu belirtildi.

TÜRKİYE İLE SON GERİLİM

Yunan Savunma Bakanı Dendias, geçtiğimiz günlerde Atina’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır. Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin euroluk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik. Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak. Ege’de denizi karadan (adalardan) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.”

Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) konusundaki atılımına da dikkat çekerek bu konuda önlemler almaları gerektiğini de söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın son açıklamalarına ilişkin sert bir değerlendirme yapmıştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti.