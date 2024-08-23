Atış pozuyla Dünya'da gündem olan Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Atış pozuyla Dünya'da gündem olan Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavında, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık dalında dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, sınav sorusu oldu.

Sınava giren adaylardan, atış pozisyonuyla dünya çapında ün kazanan Yusuf Dikeç'in, ekipman kullanmadan ve eli cebinde atış yaparkenki halinin mekanik çizimini yapmaları istendi.

Sınavın ilk oturumunda adaylar masaya konulan objeleri çizerken, ikinci oturumda ise Yusuf Dikeç’in yüzünün yarısını robotik bir mantıkla tasvir etmeye çalıştılar.

EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınavımızda öğrencilerin yeteneklerinin yanı sıra, güncel olayları ne kadar takip ettiklerini ve çevrelerini nasıl algıladıklarını değerlendiren sorular soruyoruz," dedi. Kavukcu, Yusuf Dikeç'in sınavda yer almasının özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Dikeç, dünya çapında tanınan ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden bir sporcu," ifadelerini kullandı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de sınav alanına gelerek öğrencilere başarılar diledi.

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