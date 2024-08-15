Atla kaçmaya çalışırken dron ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Atla kaçmaya çalışırken dron ile yakalandı

Erzurum’da hakkında 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlünün atla kaçmaya çalışırken dron ile takip edilerek yakalandı.

Erzurum’da polis ekipleri hakkında 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma yaptı.

Hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Nitelikli yağma' suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve Patnos 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan hükümlünün yeri tespit edildi.

Polis ekipleri dron ile yaptığı takipte hükümlünün at ile arazide gittiğini tespit etti. . İzini kaybettirmek isteyen H.Ç., dron kamerasıyla takip edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.

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