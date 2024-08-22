Atlantik Okyanusu aniden soğumaya başladı. Bilim insanları şaşkın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atlantik Okyanusu aniden soğumaya başladı. Bilim insanları şaşkın!

Atlantik Okyanusu sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde soğumaya başladı. Uzmanlar bu durumun şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Küresel olarak hem karada hem de denizde yükseklen sıcaklıklar gündemde. Ancak Atlantik Okyanusu hızla soğuyor ve şu anda sebebi de tam olarak bilinmiyor. İklim krizine geliştirilen çözümlerin artması sevindirici olsa da yeni yayınlanan bazı haberlere göre Atlantik Okyanus'undaki sıcaklık düşüşü olumlu da olabilir.

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ATLANTİK OKYANUSU SERİNLİYOR

Yapılan bazı araştırmalarda Atlantik'in 1982'ye kadar uzanan kayıtlara kıyasla günümüzde çok hızlı bir soğuma yaşadığı bulundu.

Florida'da bulunan Miami Üniversitesinden Franz Philip Tuchen, bu ani değişimin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Bu soğumayı tetikleyen güçlü rüzgarların gelişmediğini belirten Tuchen:

“Olası mekanizmaların listesini gözden geçirdik ve şu ana kadar hiçbir şey bu durumu açıklayamıyor.”

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Haziran ayında Atlantik'teki sıcaklıklar okyanusun büyük bölümünde normalden 1 ila 3 derece Santigrat daha sıcaktı ve bazı bölgeler ortalamadan 5 derece Santigrat kadar daha sıcaktı. Bu sıcaklıklar tek seferlik de değildi, çünkü Atlantik Mart 2023'ten beri düzenli olarak rekor kıran seviyelere ulaşıyordu. O yıl, dünya okyanuslarının üst üste dördüncü kez yeni sıcaklık rekorları kırdığı yıldı.

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Bu sıcak suların en önemli kaynağı insan olsa da aynı zamanda 2023 ve bu yıl özellikle El Nino'dan kaynaklanıyordu. Pasifik'teki El Nino akıntısı mayıs ayında zayıfladı ve son tahminlere göre eylül-kasım döneminde ortalama koşullarının altında gerçekleşebilir.

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Atlantik'te küçük bir etkisi olsa da La Nina akıntısına rastlanabiliyor. Hem El Nino hem de La Nina, tropik bölgelerdeki ticaret rüzgarları, güneş ısıtması ve yağışla yönlendirilen karmaşık sistemler olarak tanınıyor.

Okyanustaki soğumanın sebebinin bilinmediğini ifade eden Colorado Boulder Üniversitesinden Pedro DiNezio, "Küresel okyanus sıcaklık ortalamalarının düşmeye başladığını görüyoruz." sözlerini kullandı.

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