Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Büşra Kapan
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in bu akşam Real Madrid ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Samet Akaydin ile yollarını ayıran Fenerbahçe rotasını İspanya'ya çevirmişti.
Yerli stoper konusunda Çağlar Söyüncü ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, oyuncuyla her konuda anlaşma sağlamıştı.
Atletico Madrid'in vereceği karar beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncüyü bu akşam Real Madrid ile oynanacak Kral Kupası Son 16 Turu maçının kadrosuna dahil etti.
Arjantinli çalıştırıcının, Türk stopere ilk 11'de yer verip vermeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.
Saat 23.30'da başlayacak Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşması Tivibuspor1'den yayınlanacak.
Bu gelişme sonrası Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe'ye transferinin nasıl gelişeceği merak konusu.

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