Atletizm Federasyonu'nda sular kaynıyor. Başkan Ahmet Karadağ'ın Başkan Vekili Nihat Bağcı'yı görevden almasıyla başlayan olaylar, Asbaşkan Fikret Çetinkaya'nın istifasıyla devam etti. Federasyonda başka istifaların da olacağı belirtiliyor.

İstifa eden Fikret Çetinkaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Atletizm Federasyonu'nun Ahmet Karadağ ile yürümeyeceğinden dolayı istifamı verdim. Bu istifa gecikmiş bir istifadır. Çünkü daha önce verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Yönetimde kendi başına kararlar alıyor. Sporcuların kamp programlarında gördüğüm eksikler, hiçbir şampiyonada madalya alamamamız, bunun en belirgin sebepleri. Belki daha önce istifa etmem gerekirdi ancak düzelir diye bekledim. Türk atletizmi gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Önümüzdeki günlerde başka istifaların da geleceğini düşünüyorum. Sporcular da şu anki durumdan memnun değil. Eski başkan Fatih Çintimar zamanında madalya beklentisi olan sporcular özel kamplara giderdi. Sporcular kamp yapamamaktan şikayetçiler. Bu düzen sürdükçe Türk atletizminde başarının yakalanması çok uzak bir ihtimal."