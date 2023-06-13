Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında

Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin ünlü mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 1

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle 3 binici ile 3 at bakıcısı jandarma personeli ilçeye geldi.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 2

Bu sezon görevlerini "Irız", "Çelebi" ve "Gazi" isimli atlarla sürdürecek jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda görev yapacak.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 3

Ekip, özellikle ormanlık alanların korunması ve hırsızlığın önlenmesinde de görev üstleniyor.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 4

Atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 5

Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 6

Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibiyle fotoğraf çektiriyor.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 7

Aydın'dan ailesiyle tatile gelen Hamdi Karasu, sahilde atlı jandarma ekiplerini görünce gurur duyduğunu söyledi.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 8

Sahilde jandarma ekiplerinin varlığının kendisine güven verdiğini ifade eden Karasu, "Çok güzel bir uygulama. Daha önce sahilde hiç atlı jandarma görmemiştim. Fotoğraflarını çektim." dedi.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 9

Ankara'dan tatile gelen Hatice Kırbaş, atlıları ilk gördüğünde turistik bir faaliyet zannettiğini dile getirdi.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 10

Atları sürenlerin jandarma olduğunu fark edince şaşırdığını belirten Kırbaş, "Çok güzel olmuş, bence harika. Bize güven veriyor.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 11

Sıcak havada jandarma personeli ve atlarımızın çalışması da çok zor. Allah kolaylık versin. Herkesin emekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 12

Fatma Özdemir de sahilde ilk kez atlı jandarma gördüğünü ve uygulamanın çok hoşuna gittiğini kaydetti.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 13

Özdemir, uygulamanın tatilcilere güven verdiğini dile getirdi.

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 14

(Kaynak: AA)

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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 15
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 16
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 17
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 18
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 19
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 20
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 21
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 22
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 23
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 24
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 25
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 26
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Atlı jandarma Ölüdeniz'de görev başında 27
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