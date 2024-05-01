Kilis'te sağanak etkili oldu

Yoğun yağış sonucunda, şehrin birçok caddesi ve sokağı su altında kaldı.
Beklenmedik yağış karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslandıklarından kaçınmak için çevredeki dükkanlara ve kapalı mekanlara sığındılar.
Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, hem araç sürücüleri hem de yaya vatandaşlar zorlu anlar geçirdi.
Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü.
Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı.
Kilis’te beklenmedik bir şekilde başlayan şiddetli yağmur, şehir sakinlerini hazırlıksız yakaladı.
Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu alanlarda drenaj çalışmalarını sürdürürken, aşırı yağışlar sebebiyle bir parkın istinat duvarının yıkılması sonucu, ilgili bölgelerde acil onarım işlemlerine başlandı.
Yarın için hava tahmini ise kısmen güneşli olacak ve sıcaklıkların 25 derece santigrat yükseğe çıkması, 15 derece santigrat civarında düşük bir sıcaklık olması bekleniyor.