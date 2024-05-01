Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak etkili oldu
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Kilis’te meydana gelen şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Kilis'te sağanak etkili oldu 1

Yoğun yağış sonucunda, şehrin birçok caddesi ve sokağı su altında kaldı.

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Beklenmedik yağış karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslandıklarından kaçınmak için çevredeki dükkanlara ve kapalı mekanlara sığındılar.

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Kilis'te sağanak etkili oldu 3

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, hem araç sürücüleri hem de yaya vatandaşlar zorlu anlar geçirdi.

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Kilis'te sağanak etkili oldu 4

Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü.

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Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı.

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Kilis’te beklenmedik bir şekilde başlayan şiddetli yağmur, şehir sakinlerini hazırlıksız yakaladı.

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Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

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Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu alanlarda drenaj çalışmalarını sürdürürken, aşırı yağışlar sebebiyle bir parkın istinat duvarının yıkılması sonucu, ilgili bölgelerde acil onarım işlemlerine başlandı.

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Kilis'te sağanak etkili oldu 9

Yarın için hava tahmini ise kısmen güneşli olacak ve sıcaklıkların 25 derece santigrat yükseğe çıkması, 15 derece santigrat civarında düşük bir sıcaklık olması bekleniyor.

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