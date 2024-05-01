Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları

Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları
Kaynak: AA / İHA
Bugün 81 ilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bazı şehirlerde eylemciler ile polisler arasında kavga çıktı.
1/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 1

İlk olarak 1856 yılında Avustralya’daki yürüyüş ile başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya genelinde kutlanıyor.

2/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 2

1 Mayıs işçilerin haklarını gündeme getirmesi ve kendi ifade edebilmesi için özel bir gündür.

3/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 3

Bugün Türkiye’nin 81 ilinde de 1 Mayıs bayramı kutlandı.

4/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 4

Denizli, Iğdır, Amasya, İstanbul, Isparta’dan birçok görseller geldi.

5/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 5

Sadece bu iller değil birçok ilden 1 Mayıs fotoğrafları geldi.

6/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 6

Bazı illerde büyük coşkuyla kutlanırken İstanbul’da büyük bir eylemle kutlanıldı.

7/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 7

Polis Taksim’e gidilmesine izin vermedi eylemciler ile aralarında olay çıktı.

8/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 8

İşte Türkiye’nin farklı illerinden görseller:

9/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 9
10/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 10
11/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 11
12/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 12
13/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 13
14/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 14
15/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 15
16/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 16
17/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 17
18/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 18
19/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 19
20/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 20
21/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 21
22/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 22
23/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 23
24/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 24
25/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 25
26/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 26
27/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 27
28/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 28
29/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 29
30/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 30
31/31
Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları 31
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü
Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü
Dikkat fırtına geliyor! Meteoroloji tarih ve saat verip uyardı
Dikkat fırtına geliyor! Meteoroloji tarih ve saat verip uyardı
Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası
Onlar 1 Mayıs’ta da çalıştılar. Bir yanda kutlamalar diğer yanda ekmek parası
Eşinden habersiz bunu yapan şimdi yandı. Yargıtay 'Evlilik birliğini temelden sarsıyor' dedi
Eşinden habersiz bunu yapan şimdi yandı. Yargıtay 'Evlilik birliğini temelden sarsıyor' dedi
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun
İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya göndermeye başladı. Hükümet dediğin kendi halkını böyle korur
İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya göndermeye başladı. Hükümet dediğin kendi halkını böyle korur