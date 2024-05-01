Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları

İlk olarak 1856 yılında Avustralya’daki yürüyüş ile başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya genelinde kutlanıyor.
1 Mayıs işçilerin haklarını gündeme getirmesi ve kendi ifade edebilmesi için özel bir gündür.
Bugün Türkiye’nin 81 ilinde de 1 Mayıs bayramı kutlandı.
Denizli, Iğdır, Amasya, İstanbul, Isparta’dan birçok görseller geldi.
Sadece bu iller değil birçok ilden 1 Mayıs fotoğrafları geldi.
Bazı illerde büyük coşkuyla kutlanırken İstanbul’da büyük bir eylemle kutlanıldı.
Polis Taksim’e gidilmesine izin vermedi eylemciler ile aralarında olay çıktı.
İşte Türkiye’nin farklı illerinden görseller: