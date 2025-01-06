ATM önünde infaz! Para çekerken öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
ATM önünde infaz! Para çekerken öldürüldü

Kocaeli Karamürsel'de ATM'den para çeken şahıs silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş (56), yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

KAN DAVASI İDDİASI

Maksut Beytaş'ı vuran zanlının arasında kan davası olduğu iddia edildi.

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