ATM önündeki pusuda flaş gelişme. İş insanı para çekerken öldürülmüştü

Kaynak: DHA
ATM önündeki pusuda flaş gelişme. İş insanı para çekerken öldürülmüştü
İstanbul Pendik’te iş insanı Emrah Akyıldız, Pendik’te bir ATM’den para çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı H.İ. ise Samsun’da polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen cumartesi Güllübağlar mahallesinde saat 12.15 civarında gerçekleşti. Emrah Akyıldız, ATM’de işlem yaparken arkasından gelen siyah giyimli, beyaz poşetli bir kişi tarafından başından vuruldu.

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag2.jpg

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis, saldırganın bıraktığı eldiven, kulaklık, bere, kovan ve tabanca gibi delilleri buldu. Polis, Emrah Akyıldız’ın daha önce bir yemek şirketinde çalıştığını, sonra kendi şirketini kurduğunu ve eski şirketi tarafından tehdit edildiğini belirledi.

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag1.jpg

SAMSUN’DA GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğu tespit edildi. H.İ.'nin bir kadınla birlikte saldırıdan iki gün önce Pendik’te bir otele girdiği ve olaydan sonra otelden ayrıldığı öğrenildi. H.İ., Samsun’da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

H.İ., İstanbul’a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı ve sonra adliyeye gönderildi. Polis, olayı planlayan diğer şüphelilerin kimliğini belirlediğini ve onları yakalamak için çalıştığını bildirdi.

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag3.jpg

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag4.jpg

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag5.jpg

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag6.jpg

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag7.jpg

pendikte-atmde-islem-yapan-is-adamini-olduren-supheli-yakalandi-yenicag8.jpg

İlgili Haberler
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
Cinayetten yargılanan 4 iş insanı nasıl serbest kaldı. Adliye koridorları bu dosya ile çalkalanıyor
Son Haberler
Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu Ekonomi
Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu
Sakarya’da 31 kaçak yakalandı Yaşam
Sakarya’da 31 kaçak yakalandı
Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı Gündem
Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı
Yumurta kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir Sağlık
Yumurta kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir
Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu Dünya
Oscar ödüllü Parazit filminin oyuncusu ölü bulundu
Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri atasözünün anlamı nedir?
Solunum ve kalp hastaları ne zaman evden çıkmaması gerektiği açıklandı Sağlık
Solunum ve kalp hastaları ne zaman evden çıkmaması gerektiği açıklandı