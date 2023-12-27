ATM önündeki pusuda flaş gelişme. İş insanı para çekerken öldürülmüştü

Olay, geçen cumartesi Güllübağlar mahallesinde saat 12.15 civarında gerçekleşti. Emrah Akyıldız, ATM’de işlem yaparken arkasından gelen siyah giyimli, beyaz poşetli bir kişi tarafından başından vuruldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis, saldırganın bıraktığı eldiven, kulaklık, bere, kovan ve tabanca gibi delilleri buldu. Polis, Emrah Akyıldız’ın daha önce bir yemek şirketinde çalıştığını, sonra kendi şirketini kurduğunu ve eski şirketi tarafından tehdit edildiğini belirledi.

SAMSUN’DA GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğu tespit edildi. H.İ.'nin bir kadınla birlikte saldırıdan iki gün önce Pendik’te bir otele girdiği ve olaydan sonra otelden ayrıldığı öğrenildi. H.İ., Samsun’da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

H.İ., İstanbul’a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı ve sonra adliyeye gönderildi. Polis, olayı planlayan diğer şüphelilerin kimliğini belirlediğini ve onları yakalamak için çalıştığını bildirdi.