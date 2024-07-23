ATM sistemleri 81 ilde değişti. Birçok kişi para çekerken son anda fark etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ATM sistemleri 81 ilde değişti. Birçok kişi para çekerken son anda fark etti

Ülke genelindeki 81 ilde bulunan ATM sistemlerinde gerçekleştirilen yeni düzenlemeler, birçok vatandaşın dikkatini çekti.

Bankalar, sistemlerinde daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla yeni güncellemeleri hayata geçirdi.

Ekonomistlerin görüşlerine göre, ATM'lerde yakın gelecekte yeni bir güncelleme daha yapılabilir.

Artan enflasyon oranları nedeniyle Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, bankaların ATM'lerde limit güncellemeleri yapmasını zorunlu hale getirdi.

Para çekme işlemlerini kolaylaştıran ve hızlandıran yenilikler, bankacılık işlemlerinde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.atm1.jpg

NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bankalar, ATM'lerden nakit çekim limitlerinde düzenlemeye gitti. Bu değişiklik, kullanıcıların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada daha esnek bir yapı sunuyor.

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QR KODU İLE GÜNLÜK PARA ÇEKME VE YATIRMA LİMİTİ NE KADAR?

QR kodu kullanılarak yapılan para çekme işlemlerinde, günlük çekim limiti 7.500 TL olarak belirlendi. Bu yeni limit, kullanıcıların daha hızlı ve güvenli bir şekilde para çekmelerini sağlıyor.

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QR kodu ile yapılan para yatırma işlemlerinde ise günlük limit 50.000 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, yüksek miktarda para yatırma işlemlerinin de pratik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

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