ATM'den para çekerken dikkat. Yargıtay'dan emsal karar

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, banka hesabından para çekme işlemi gerçekleştirdikten sonra kartını ATM'de unutarak oradan ayrıldı.

ATM'DE UNUTULAN KARTTAN 480 LİRA PARA ÇEKTİ

Kadının arkasında sırada bekleyen şahıs, kartın ATM'de olduğunu fark etti ve işleme devam ederek hesaptan 480 lira para çekti. Kart sahibi kadın, yaşanan olayın ardından kartını almak için geri döndüğünde hesabından para çekildiğini görerek şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen kişi hakkında kamu davası açıldı.

3 YILDAN 6 AYA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gerçekleştirilen suçun "hırsızlık" suçu kapsamında olduğunu ifade ederek, şüpheliye Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesinde yer alan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan hüküm verdi. Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.

‘NİTELİKLİ HIRSIZLIK’ İTİRAZI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay’ın aldığı karara sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanılarak işlediğini öne sürerek itrazda bulundu.

Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen hırsızlığın "suçun nitelikli hali" olduğuna ve daha ağır ceza verilmesi gerektiği belirtilen itirazda, verilen mahkumiyetteki suç değerlendirmesinin bu yönde yapılması gerektiği belirtildi.

İTİRAZ REDDİLDİ

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, gerçekleştirdiği incelemeler sonrası, sanığın eyleminin hırsızlık suçu kapsamında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olduğuna hükmetti ve oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti.

Yaşanan olayda sanığın, mağdur kadının ATM'de unuttuğu banka kartından para çektiği, banka kartını ele geçirmediği ve ardından da elinde bulundurmadığı belirtilen kararda, eylemin, TCK'nin 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu ifade edildi.