ATM'den yatırdığı para sırra kadem bastı! Bankamatikten para yatıranlar dikkat, sizin de başınıza gelebilir

Arnavutköy’de yaşayan Süleyman Ceyran, 12 Kasım tarihinde hesabına para yatırmak için bankası Albaraka’nın ATM’sine gitti.

ATM’nin bozuk olduğunu gören Ceyran, iddiaya göre, PTT’ye ait başka bir ortak ATM’ye giderek cebinde bulunan 17 bin 400 TL’yi iki aşamalı olacak şekilde hesabına yatırdı. Ancak hesabında parayı göremediğini ileri sürdü.

Yaşadıklarını anlatan Ceyran, müşteri hizmetlerini aradığını ve “hafta içi hallolur” denildiğini ancak olmadığını belirtti. Bir hafta sonra tekrar aradığında ise “bir hafta sonra hallolur” denildiğini ancak yine hallolmadığını ifade etti.

PTT, “muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız” dedi. Onların da kendileri üstlenmediğini ifade eden Ceyran, savcılığa başvurdu.

Ceyran, sorununun yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadığını belirtti.