ATM'lerde nakit çekim limitleri değişti

Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde nakit çekim limitleri değişti
ATM’lerde banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz çekim limitleri 15 bin TL'ye kadar çıktı.

Bankalar ATM’lerde yeni düzenleme yaptı. TM'lerde fark ücreti ödemeden çekilebilecek para üst sınırlarını güncellendi.

ATM’lerden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz çekim limitleri 10 bin TL olmuştu. Ancak bazı bankalar bu limiti 15 bin TL’ye yükseltti.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacağı öğrenildi.

10-15 bin lira arasında bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

Dolayısıyla artık banka müşterileri ister bankamatik kartıyla ister karekod uygulamasıyla para çekerken daha yüksek tutarda para çekebilecek.

Üstelik komisyon ödemeden yapılabilecek.

BANKALARDA ARTIK BU İŞLEMLER YAPILMAYACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde artık banka veznesinden 20 bin TL altı para çekimi yapılamayacağı açıklanmıştı.

20 bin TL altındaki bu işlemler artık ATM üzerinden yapılacak. Bu karara ATM kullanmayan vatandaşlar ise tepki gösterdi.

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