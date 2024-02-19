ATO'dan kredi kartı çıkışı

Kaynak: Bloomberght
ATO'dan kredi kartı çıkışı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını vurguladı.

Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine vurgu yapan Baran, iş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını fakat zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini söyledi.

Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığına vurgulayan Baran, "Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Baran, inşaat malzemeleri sektöründe artan talep ve kredi kartı harcamalarındaki artışın tüketimden değil, inşaat üretiminden kaynaklandığını da dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak üzere başlayan inşaat ve kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle inşaat malzemelerine olan talebin arttığını ifade etti.

Baran, inşaat malzemelerini temin etmenin zorlaştığını bu süreçte nakit kullanmanın neredeyse mümkün olmadığını ve geriye tek çare ticari kredi kartı kullanımının kaldığını söyledi.

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