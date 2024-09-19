Atölyede yangın. Tüm mobilyalar küle döndü

Kaynak: İHA
Atölyede yangın. Tüm mobilyalar küle döndü

İstanbul'daki bir mobilya atölyesini alevler esir aldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına alırken atölye içindeki mobilyalar küle döndü.

Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Kerem Sokak üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir mobilya üretim atölyesinden bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm mobilya malzemelerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan mobilyaları söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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