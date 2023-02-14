Ayew'den enkaz altındaki Hataysporlu Atsu için açıklama

Gana basınına Türkiye'deki yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Türkiye o kadar güzel bir ülke, o kadar güzel insanlar ki, hissettiklerimi tarif edecek kelimeler yok" ifadelerini kullandı.

Christian Atsu hakkında konuşan Ayew, "Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ve iyi olması için dua ediyoruz. Ganalıların bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu.

Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü yaşananlar özelinde çok üzgünüz ve onun iyi olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER