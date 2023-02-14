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Rönesans Rezidans enkazındaki Atsu bekleyişi sürüyor. Ailesi enkaz başında

Hatay’daki depremde Rönesans Rezidans’ın çökmesiyle enkaz altında kalan Hatayspor’lu Christian Aksu ve sportif direktör Taner Savut'tan gelecek umutlu haber bekleniyor. Atsu'nun ailesi Hatay'a geldi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:05
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Atsu'nun ailesi enkaz başında

Rönesans Rezidans enkazındaki Atsu bekleyişi sürüyor. Ailesi enkaz başında
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.

Atsu’nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de dün itibariyle Hatay’a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.

İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti

Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi. Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.
 

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