AT&T, 2022'de neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin çalındığını açıkladı

Kaynak: AA
AT&T, 2022'de neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin çalındığını açıkladı

ABD merkezli telekomünikasyon devi AT&T, neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin 2022 yılında üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğini duyurdu.

AT&T tarafından yapılan açıklamada, nisan ayında müşteri verilerinin üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şirket, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve ele geçirilen verilerin, 1 Mayıs 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasında şirketin hizmetlerini kullanan neredeyse tüm hücresel, kablosuz ağ ve sabit hat müşterilerinin arama ve mesaj kayıtlarını içerdiğini açıkladı.

Açıklamada, çalınan verilerin arama ve mesaj içerikleri ile sosyal güvenlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kişisel bilgileri içermediği vurgulandı.

AT&T, yasa dışı erişim noktalarını kapatmak için hızla adımlar attığını belirtirken, olayla ilgili güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak sorumluların yakalanması için çalışmalar yürüttüğü ve en az bir kişinin tutuklandığı bilgisini verdi.

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