Attilâ İlhan sevenleri tarafından Kuşadası'nda anıldı

Kaynak: İHA
Attilâ İlhan sevenleri tarafından Kuşadası'nda anıldı

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü, 19'uncu ölüm yıl dönümünde Attilâ İlhan'ı andı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü, 19'uncu ölüm yıl dönümünde şair, romancı, deneme yazarı ve düşünür Attilâ İlhan'ı düzenlenen etkinlikle andı.

Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Attilâ İlhan okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazeteci ve yazar Ali Gençli'nin yönetiminde yapılan anma etkinliğinde Attilâ İlhan’ın hayatı, şiir evreni, roman dünyası ve aydın yönü anlatıldı. İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına da değinilen etkinlikte Arzu Salık, Gülhan Ay, Belma Bircil Özgün ve Feyhan Çiçek tarafından yazarın sevilen şiirleri okundu. Etkinlik, şiir okuyanlara Kuşadası Belediyesi adına teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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