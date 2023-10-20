ATV ile kaçtı, 30 bin lira ceza yedi

Nevşehir’de polis ekiplerinin dur ikazına uymayan ATV sürücüsüne 30 bin 340 lira ceza uygulandı.

KAYNAK: İHA
ATV ile kaçtı, 30 bin lira ceza yedi

Nevşehir’de plakası kapalı olarak trafikte ilerleyen ATV sürücüsü Yaşar Muhammed E., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürekli ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücü, Yunus timleri tarafından 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde durduruldu.

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Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradan da kaçmaya çalışırken, polis ekibinin motordan düşmesine neden oldu.

Bölgeye gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 340 lira para cezası uygulandı.

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Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" suçundan adli soruşturma da başlatıldı.

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