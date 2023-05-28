ATV ile kaza yapan iş insanı öldü, oğlu ağır yaralı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Emlak ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Önder Oral, oğlu Yavuz Tuğra Oral ile satın aldığı gün ATV'ye bindi. Önder Oral'ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Oral ile arkasındaki oğlu araçtan fırladı. Sağlık ekipleri, babayı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlunu ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba hayatını kaybetti, oğlunun ise hayati tehlikesi sürüyor. Önder Oral'ın cenazesi, bugün Osmangazi ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan ATV'nin hızlı bir şekilde alt geçit duvarına çarptığı, ardından sürücü ile oğlunun araçtan fırladığı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)