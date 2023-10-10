ATV skandal el hareketi için RTÜK üyesinden telif istedi

Editör: Ersoy Özdem

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programında çıkan gerginlik üzerine bir katılımcı kameraya el hareketi yaptı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “RTÜK bu yayına ne yapacak diye soru sormanıza bile gerek yok. İktidara yakın bir kanalda olduğu için bu da diğer yayın ihlalleri gibi RTÜK Başkanı tarafından görmezden gelinecek ve raporlaştırılmayacak. Başta Turkuvaz Medya olmak üzere bu programlar dokunulmazlık sahibiler” notunu düştü.

ATV’nin telif hakları bildirimi yaptığını ve videoyu kaldırttığını bildiren Taşçı, “Atv bu hareket için telif hakkı istediğinden paylaştığım videoyu sildirdi!!! Onlara da bu yakışır…” dedi.