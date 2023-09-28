ATV’den Farah Zeynep’i Abdullah’ı çıldırtan sansür

Farah Zeynep Abdullah, dün akşam TV’de ilk kez ekrana gelen Bergen filmindeki sansürlenen sahnelere “Diyecek söz yok, çok utandım, izleyenlerden özür dilerim” diyerek tepki gösterdi.

ATV’den Farah Zeynep’i Abdullah’ı çıldırtan sansür

Editör: Ersoy Özdem

Farah Zeynep Abdullah 2022 yılında Bergen filmiyle seyirci karşısına çıkmıştı.Beyaz perdede izlenme rekorları kıran Bergen seyirci tarafından çok beğenilmişti.

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Dün akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan Bergen filminde bazı sahneler sansürlenince Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi.

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolünü paylaştığı 'Bergen' filmi 2022 yılında vizyona girmişti.

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ATV ekranlarında ilk kez yayınlanan Bergen filmindeki sansürlenen sahnelere Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi.

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Farah Zeynep Abdullah rol aldığı filme yapılan sansüre tepkisiz kalmayarak adet kelimesine sansür uygulayan ATV'yi ve RTÜK'ü etiketleyerek şu paylaşımı yaptı;

Abdullah, "adet @atvcomtr @rtukkurumsal tvde çatır çutur millet birbirini vursun, sen git ADET kelimesini kes, istanbul sözleşmesi yaşatırı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? Diyecek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı, prime’da olması lazım hala, yoksa da dizipalda her şekil vardır" İfadelerini kullandı.

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