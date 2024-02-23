Aubameyang Avrupa Ligi'nin tarihine geçti. Falcao'yu geride bıraktı

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu, dün oynanan mücadeleler ile tamamlandı.

Marsilya, 2-2 biten ilk maçın rövanşında evinde Shaktar Donetsk'i ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Marsilya'nın gollerini, Pierre Emerick-Aubameyang, Ismaila Sarr ve Geoffrey Kondogbia attı.

Konuk takımın tek golü ise Heorhiy Sudakov ile geldi.

AUBAMEYANG TARİHE GEÇTİ

Marsilya'nın karşılaşmadaki ilk golünü kaydeden Pierre Emerick-Aubameyang, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti.

Tecrübeli golcü, attığı golle birlikte Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu ünvanını elde etti.

31 gole ulaşarak zirveye çıkan ve Radamel Falcao'yu geride bırakan Gabonlu yıldızın bu sezon kendi rekorunu geliştirme şansı bulunuyor.

BU SEZON ÇOK ETKİLİ

Aubameyang, Marsilya formasıyla bu sezon çıktığı 33 maçta 16 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

Tecrübeli isim sezon başında Chelsea'den Marsilya'ya transfer olmuştu.