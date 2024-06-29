Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri

Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yenilenen Audi A3 Türkiye’de satışa sunularak fiyatı ve özellikleri açıklandı.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 1

Audi’nin sevilen ve merak edilen modeli A3 resmi olarak tanıtılmıştı. Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 2

Audi A3’ün hem fiyatı hem de özellikleri belli oldu.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 3

Türkiye fiyatlarına bakıldığında A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.052.737 TL’den satışa çıktı.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 4

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI ise 2.160.953 TL’den satışa sunuldu.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 5

A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.463.634 TL’ye satılıyor.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 6

ÖZELLİKLERİ

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 7

Şeritten Ayrılma Uyarısı’na Acil Durum Asistanı’nın eklendi ve otomatik klima 2 bölgeden 3 bölgeye çıkarıldı.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 8

Far tasarımı ise ince ayrıntısıyla dikkat çekiyor.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 9

MMI üzerinden dört adede kadar farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçmek ve aralarında geçiş yapmak mümkün olacak.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 10

Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı vekendiliğinden kararan dış aynalar bulunuyor.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 11

Ayrıca otomobili anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Uyarlanabilir hız sabitleme sistemi de eklendi.akıt tüketimini 0,4 l/100 km kadar azaltarak 5,8-5,2 l/100 km seviyesine indiriyor.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 12

Öte yandan hibrit desteği 35 TFSI seçeneğinin ortalama akıt tüketimini 0,4 l/100 km kadar azaltarak 5,8-5,2 l/100 km seviyesine indiriyor.

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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 13
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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 14
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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 15
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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 16
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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 17
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Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri 18
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