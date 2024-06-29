Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı. İşte satış fiyatı ve özellikleri

Audi’nin sevilen ve merak edilen modeli A3 resmi olarak tanıtılmıştı. Audi A3 Türkiye'de satışa çıktı.
Audi A3’ün hem fiyatı hem de özellikleri belli oldu.
Türkiye fiyatlarına bakıldığında A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.052.737 TL’den satışa çıktı.
A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI ise 2.160.953 TL’den satışa sunuldu.
A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.463.634 TL’ye satılıyor.
ÖZELLİKLERİ
Şeritten Ayrılma Uyarısı’na Acil Durum Asistanı’nın eklendi ve otomatik klima 2 bölgeden 3 bölgeye çıkarıldı.
Far tasarımı ise ince ayrıntısıyla dikkat çekiyor.
MMI üzerinden dört adede kadar farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçmek ve aralarında geçiş yapmak mümkün olacak.
Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı vekendiliğinden kararan dış aynalar bulunuyor.
Ayrıca otomobili anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Uyarlanabilir hız sabitleme sistemi de eklendi.akıt tüketimini 0,4 l/100 km kadar azaltarak 5,8-5,2 l/100 km seviyesine indiriyor.
Öte yandan hibrit desteği 35 TFSI seçeneğinin ortalama akıt tüketimini 0,4 l/100 km kadar azaltarak 5,8-5,2 l/100 km seviyesine indiriyor.