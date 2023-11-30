AUDİ S8’in teknik özellikleri

AUDİ S8’in teknik özellikleri dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
AUDİ S8’in teknik özellikleri

İşte AUDİ S8’in teknik özellikleri:

S8, trafikte kendinizi özel hissettiren bir otomobil. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çok fazla para harcamamıza da gerek yok. Ultra-mavi renk (1500 Euro), ızgarada parlayan alüminyum süsleme, yan aynalar ve çatalların dâhil olduğu siyah optik paket (1000 Euro) gibi ekstralar olmadan da S8’in güzelliği ortada. Ama bugün cömert davranalım ve bu otomobilin her detayını inceleyelim.

S8’in gövdesi, kısa bir süre önce yenilenen A8 ile aynı. Farkı anlamak için farlara bakmak lazım. Farlar, yükselen ızgarayla uyumlu olarak değiştirilmiş. Ayrıca farlarda son teknoloji LED’ler var. Her farda 1,3 milyon mikro LED, ışığı yönlendirerek mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Farlardaki ok şeklindeki grafik de yolu net bir şekilde gösteriyor.

S8’in standart aktif süspansiyonu da sınıfının en iyisi. Bu süspansiyon, ana teknolojisini değiştirmeden iyileştirilmiş. Zaten makyajlı bir modelde karmaşık teknolojileri değiştirmeye gerek yok.

Süspansiyonun birkaç küçük kusuru olsa da, kapı açıldığında aracın 4 cm yükselmesi çok etkileyici.

Bu özellik için dört adet elektromotor kullanılmış. Bu motorlar, her bir tekerleği bağımsız olarak çekip itebiliyor. Böylece araç, virajlarda gövdeyi 3 derece kadar yatırabiliyor. Bu da santrifüj kuvvetlerini azaltıyor ve yolculara daha konforlu bir sürüş sunuyor. Ayrıca tekerlekleri geri çekerek zemindeki bozuklukları da neredeyse yok ediyor.

Audi’nin sportif ve lüks amiral gemisi S8, testimizde bize neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlanıyor.

Öne Çıkanlar
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Cildi yağlı olanlar için maske kürleri Sağlık
Cildi yağlı olanlar için maske kürleri
Zerrin Özer'den üzücü haber. Darülaceze'de tedavi altındaydı Magazin
Zerrin Özer'den üzücü haber. Darülaceze'de tedavi altındaydı
Bir evde onlaca muşta ve sustalı bıçak ele geçirildi Gündem
Bir evde onlaca muşta ve sustalı bıçak ele geçirildi
Yabancı uyruklu şahıs yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı Gündem
Yabancı uyruklu şahıs yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada Spor
FIFA dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada
Konforlu uykunun şifresi çözüldü. Bunu yapan mışıl mışıl uyuyacak Gündem
Konforlu uykunun şifresi çözüldü. Bunu yapan mışıl mışıl uyuyacak
Tuzu nasıl azaltabiliriz azaltmazsak ne olur Sağlık
Tuzu nasıl azaltabiliriz azaltmazsak ne olur