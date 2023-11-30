İşte AUDİ S8’in teknik özellikleri:

S8, trafikte kendinizi özel hissettiren bir otomobil. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çok fazla para harcamamıza da gerek yok. Ultra-mavi renk (1500 Euro), ızgarada parlayan alüminyum süsleme, yan aynalar ve çatalların dâhil olduğu siyah optik paket (1000 Euro) gibi ekstralar olmadan da S8’in güzelliği ortada. Ama bugün cömert davranalım ve bu otomobilin her detayını inceleyelim.

S8’in gövdesi, kısa bir süre önce yenilenen A8 ile aynı. Farkı anlamak için farlara bakmak lazım. Farlar, yükselen ızgarayla uyumlu olarak değiştirilmiş. Ayrıca farlarda son teknoloji LED’ler var. Her farda 1,3 milyon mikro LED, ışığı yönlendirerek mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. Farlardaki ok şeklindeki grafik de yolu net bir şekilde gösteriyor.

S8’in standart aktif süspansiyonu da sınıfının en iyisi. Bu süspansiyon, ana teknolojisini değiştirmeden iyileştirilmiş. Zaten makyajlı bir modelde karmaşık teknolojileri değiştirmeye gerek yok.

Süspansiyonun birkaç küçük kusuru olsa da, kapı açıldığında aracın 4 cm yükselmesi çok etkileyici.

Bu özellik için dört adet elektromotor kullanılmış. Bu motorlar, her bir tekerleği bağımsız olarak çekip itebiliyor. Böylece araç, virajlarda gövdeyi 3 derece kadar yatırabiliyor. Bu da santrifüj kuvvetlerini azaltıyor ve yolculara daha konforlu bir sürüş sunuyor. Ayrıca tekerlekleri geri çekerek zemindeki bozuklukları da neredeyse yok ediyor.

Audi’nin sportif ve lüks amiral gemisi S8, testimizde bize neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlanıyor.