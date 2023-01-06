Bu otomobil markası neredeyse hiç zam yapmadı. Ama fiyatlar yine de uçuyor

Alman otomobil devi Audi zamlı fiyat listesini açıkladı. 2023’ün gelmesiyle birlikte birçok araba markası yeni fiyat listesini duyurdu.

Audi de Ocak 2023 güncel fiyat listesini paylaştı. Şirket, yeni yıla zamsız girmiş durumda. Aslında zam var ancak birkaç biner liradan ibaret.

Ancak yeni listes yine de ateş pahası.

İŞTE ZAMLI LİSTE