Audi’den şok karar. Üretimi durdurdu!

Dünyanın dev otomobil markası Audi, Brüksel’deki fabrikasında işçilerin iş bırakması sonucunda üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Audi’den şok karar. Üretimi durdurdu!

İşçiler, Q4 E-tron elektrikli modelinin düşük üretim hedefleri nedeniyle iş bıraktı. Üretimin çarşamba gününden itibaren normale döndüğü ve Q4 E-tron’un üretimine yakın bir zamanda başlanacağı belirtildi.

İşçilerin endişesi

Audi’nin Brüksel’deki fabrikasında çalışan 3 bin işçinin büyük bir kısmı, geçen hafta pazartesi ve salı günleri iş bıraktı. İşçiler, Q4 E-tron için önceden beklentilerin altında üretim yapılacağının duyurulmasının ardından endişelendi. İşçiler, fabrikanın kapanma riski olduğunu ve işsiz kalabileceklerini düşündü.

Şirketin açıklaması

Audi’nin sözcüsü, iş bırakma eyleminin ardından şirketin üretimi geçici olarak durdurduğunu doğruladı. Sözcü, “Artan piyasa talebine yanıt olarak Audi, Q4 E-tron’un üretimini Zwickau’ya ek olarak Brüksel’de gerçekleştirmeye karar verdi. Bu, Audi’nin talep dalgalanmalarına daha esnek bir şekilde tepki vermesine olanak tanıyacak” dedi. Ayrıca, Q4 E-tron’un ana üretim yerinin Zwickau olarak kalacağını ve üretimin çarşamba gününden itibaren normale döndüğünü açıkladı.

Q4 E-tron modeli

Q4 E-tron, Audi’nin elektrikli araç serisinin en yeni üyesi. Q4 E-tron, VW ID3, ID4, ID5 ve Cupra Born gibi MEB platformu kardeşleriyle birlikte Zwickau, Almanya’daki Volkswagen Grubu’nun elektrikli araç fabrikasında üretilmektedir. Q4 E-tron’un Brüksel’deki fabrikada da üretilmesi planlanmaktadır. Q4 E-tron’un piyasaya çıkış tarihi henüz belli değildir.

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