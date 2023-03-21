Audi'nin güncel fiyat listesi belli oldu

Audi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadara satıldığını merak eden kullanıcılar için fiyat listesi güncellendi.

Listede A4, A3, A7 dahil olmak üzere pek çok model yer alıyor.

Otomobil sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Audi bu zamana kadar çok sayıda araba üretti.

İŞTE AUDİ'NİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Audi A3 Sedan: 1.100.413 TL

Audi A3 Sportback: 1.041.791 TL

Audi A4 Allroad: 2.197.990 TL

Audi A4 Avant: 2.086.274 TL

Audi A4 Sedan: 1.942.373 TL

Audi A5 Sportback: 2.211.029 TL

Audi A5 Coupe: 2.272.389 TL

Audi A5 Cabrio: 2.443.194 TL

Audi A6 Sedan: 2.889.529 TL

Audi A6 Avant: 2.951.479 TL

Audi A6 Allroad: 4.554.360 TL

Audi A7 Sportback: 5.163.165 TL

Audi A8: 10.156.949 TL

Audi A8 L: 8.369.555 TL

Audi Q2: 1.284.288 TL

Audi Q3: 1.595.560 TL

Audi Q3 Sportback: 1.711.106 TL

Audi Q5: 2.809.171 TL

Audi Q5 Sportback: 2.925.401 TL

Audi Q7: 4.716.426 TL

Audi Q8: 5.445.270 TL

Audi e-tron: 3.346.195 TL

Audi e-tron Sportback: 3.427.567 TL

Audi RS e-tron GT: 6.450.274 TL