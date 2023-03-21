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Audi'nin güncel fiyat listesi belli oldu

Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi'nin güncel fiyat listesi yayınlandı. İşte o dev liste...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:36
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Audi'nin güncel fiyat listesi

Audi'nin güncel fiyat listesi belli oldu
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Audi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadara satıldığını merak eden kullanıcılar için fiyat listesi güncellendi.

Listede A4, A3, A7 dahil olmak üzere pek çok model yer alıyor.

Otomobil sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Audi bu zamana kadar çok sayıda araba üretti. 

İŞTE AUDİ'NİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Audi A3 Sedan: 1.100.413 TL
Audi A3 Sportback: 1.041.791 TL
Audi A4 Allroad: 2.197.990 TL
Audi A4 Avant: 2.086.274 TL
Audi A4 Sedan: 1.942.373 TL
Audi A5 Sportback: 2.211.029 TL
Audi A5 Coupe: 2.272.389 TL
Audi A5 Cabrio: 2.443.194 TL
Audi A6 Sedan: 2.889.529 TL
Audi A6 Avant: 2.951.479 TL
Audi A6 Allroad: 4.554.360 TL
Audi A7 Sportback: 5.163.165 TL
Audi A8: 10.156.949 TL
Audi A8 L: 8.369.555 TL
Audi Q2: 1.284.288 TL
Audi Q3: 1.595.560 TL
Audi Q3 Sportback: 1.711.106 TL
Audi Q5: 2.809.171 TL
Audi Q5 Sportback: 2.925.401 TL
Audi Q7: 4.716.426 TL
Audi Q8: 5.445.270 TL
Audi e-tron: 3.346.195 TL
Audi e-tron Sportback: 3.427.567 TL
Audi RS e-tron GT: 6.450.274 TL

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