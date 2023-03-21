Fenerbahçe'ye Berisha sürprizi

Bundesliga ekibi Augsburg sezon başında Fenerbahçe'den Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Almaya Milli Takımı'na seçildi.

Berisha'nın performansından memnun kalan Augsburg, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'nın haberine göre Augsburg, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 32 maçta 8 gol atan Berisha, Augsburg'da 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.