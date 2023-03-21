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Fenerbahçe'ye Berisha sürprizi

Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Mergim Berisha için Augsburg kararını verdi. Alman ekibi yıldız oyuncunun bonservisini alma hazırlığı yapıyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:46
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Augsburg'un Berisha kararı belli oldu

Fenerbahçe'ye Berisha sürprizi
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Bundesliga ekibi Augsburg sezon başında Fenerbahçe'den Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Almaya Milli Takımı'na seçildi.

Berisha'nın performansından memnun kalan Augsburg, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'nın haberine göre Augsburg, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödemenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 32 maçta 8 gol atan Berisha, Augsburg'da 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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