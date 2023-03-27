Aura nedir nasıl bakılır? Aurası yüksek ne anlama gelmektedir?

Aura kişinin yaydığı enerji dışında, boyutu, rengi ve titreşim türü olduğu az bilinmektedir. Enerji konularıyla ilgilenen kişiler Aura’nın geniş bir konu olduğunu bilir. Peki, aura nedir? Aurası yüksek ne anlama gelmektedir?

Manevi inançlar kapsamında, bir aura ya da insan enerji alanı, insan vücudunu ya da herhangi bir hayvanı, nesneyi çevrelediği söylenmekte olan renkli bir yayılımı ifade etmektedir.

Kimi ezoterik pozisyonlar içerisinde, aura süptil bir beden olarak tanımlanabilmektedir.

Medyumlar ve bütünsel olan tıp pratisyenleri genelde bir auranın boyutunu, rengini ve titreşim türünü görme kabiliyetine sahip olduklarını söylemektedirler.

AURA NEDİR?

Aura bütün varlıklar için kullanılmakta olan ortak bir kavram olmaktadır. İnsan vücudunu da sarmalamış bir biçimde bulunan ve kendine özgü bir rengi ifade eden elektromanyetik bölüme aura ismi verilmektedir.

Aura yaklaşık olarak vücudun 24 santimetre dışa doğru uzağında yer almaktadır.

Auranın kuvvetli veya güçsüz olması bazı durumları da tetiklemektedir. Bununla birlikte vücut için kalkan işlevi görmektedir.

Aura, beyaz ışığı emebilme niteliğine sahiptir.

Aura iki çeşitten meydana gelmektedir. Spiritüel (Ruhsal) ile Eterik (Enerjik) dahil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Eterik aurayı kişiler görebilmektedir. Aura rengini gördüm ya da buldum şeklindeki ifadeler eterik auranın bir yansımasından kaynaklanmaktadır.

Ruhsal olan aura ise daha çok içte yaşanmakta olan duygusal ve psikolojik gelişmeleri kapsamaktadır.

KİŞİNİN AURASINA NASIL BAKILIR?

Aurayı birey kendisi görmeyebilir ancak dışarıdan bir başkası görebilmektedir.

Aurası var diyebilmek için ilk olarak aurayı görmek gerekmektedir. Aurayı görmek için yapılması gerekli olan yöntem mevcuttur.

Loş bir odaya geçip rahat bir alana oturarak bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Şu işlemleri takip etmek gerekmektedir:

-Eller tam 30 saniye süresince birbirine sürtülür.

-Ardından avuçlar birbirine bakacak şekilde ve aralarında çok az bir mesafe kalacak şekilde tutulur. İleri ve geriye doğru hareket ettirilir.

-Avuç içlerine bakılır.

-Avuç içlerinde duman ve benzeri bir durum gözükecektir. Bu durum ise auradır.

Bu işlemin devamlı yapılması durumunda rengârenk görünecektir.

KİŞİNİN AURASININ YÜKSEK OLMASI NE ANLAMA GELİR?

Aurası kuvvetli veya güçsüz olan insanlar bulunmaktadır. Güçsüz olan kişiler çok basit hasta olabilmektedir. Negatif durumlardan bir hayli fazla etkilenmektedirler.

Aurası kuvvetli olan bir başka deyiş ile yüksek olan kişiler ise zor hasta olmaktadırlar ve negatif durumlara karşı olumlu bir şekilde tepki vermektedirler.

Aurası yüksek demek bireyin hayat enerjisinin de yüksek olması demektir. Dışarıdan gelmiş hastalıklara veya kötü enerjilere karşı tıpkı bir kalkan görevi üstlenmektedir.

Duygusal ve ruhsal açıdan da kuvvetli bir rol oynamaktadır. Aura yüksek olması esasında kişi için pozitif bir durumdur.