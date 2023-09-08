Av köpekleri ölümden döndü

Tekirdağ Çorlu’da çıkan anız yangını köpeklerin kaldığı barakaya sıçradı. Alev alev yanan barakada bulunan köpekler son anda kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Av köpekleri ölümden döndü

İHA'nın haberine göre, olay, Rumeli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi alt tarafındaki kırsal alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı anız tarlası yanmaya başladı.

Köpeklerin bulunduğu barakaya da sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, barakada alevlerin arasında mahsur kalan av köpeklerini sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.

Geniş bir alana yayılan anız yangını, çok sayıda itfaiye ve Çorlu Belediyesi’ne ait su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan köpek sahibi, yangın çıkmadan önce torpil sesi duyduğunu öne sürdü.

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