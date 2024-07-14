Av meraklıları dikkat! Avlanma bölgeleri ve türleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Av meraklıları dikkat! Avlanma bölgeleri ve türleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2024-2025 dönemi kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararlara göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

av-meraklilari-dikkat-avlanma-bolgeleri-ve-turleri-belli-oldu-yenicag-1.jpg

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Aralık'a kadar devam edecek. Kum kekliği, kınalı keklik ve çilkeklik avı ise bölgelere göre 26 ve 30 Ekim'de başlayıp 19 ve 26 Ocak 2025'te sona erecek.

av-meraklilari-dikkat-avlanma-bolgeleri-ve-turleri-belli-oldu-yenicag-2.jpg

Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 19 ve 26 Ekim'de başlayacak ve 2 Mart 2025'te sona erecek.

av-meraklilari-dikkat-avlanma-bolgeleri-ve-turleri-belli-oldu-yenicag-3.jpg

Yaban tavşanı ve tilki avı, 12 Ekim 2024-26 Ocak 2025, yaban domuzu ve çakal avı ise 10 Ağustos 2024-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabilecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 10 Ağustos'ta başlayacak.

av-meraklilari-dikkat-avlanma-bolgeleri-ve-turleri-belli-oldu-yenicag-4.jpg

Belirtilen av başlangıç tarihleri bazı bölgelerde birkaç gün geç başlayabiliyor. Bir avcı, gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan ve 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak. Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak. Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlerle ilgili yasal işlem yapılacak.

Son Haberler
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti Magazin
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti
Serinlemek için denize girdi kayboldu Gündem
Serinlemek için denize girdi kayboldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak Ekonomi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı Gündem
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Teknoloji
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler!