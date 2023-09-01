Av sezonu başladı balıkçılar dualarla ‘vira bismillah’ dedi

Bartın’ın Amasra ilçesinde Valilik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törenle su ürünleri av sezonu başladı.

Balıkçıların bol, bereketli, kazasız ve belasız bir avlanma sezonu geçirmesi için dualar edildi.

Protokol ve davetliler, balık ekmek ikram edildiği programa, kemençe atışması ile devam etti.

Zaman zaman davetlileri güldüren kemençe atışmasının ardından ise balıkçı tekneleri ile deniz turuna çıkıldı.

Yapılan kısa tekne turunda protokol ve davetliler, bu ay içerisinde ikinci kez dolunay formuna giren süper ayı, denizde izlemenin keyfini sürdü.

15 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasındaki avlanma yasağında tekne ve ağlarının bakım ile onarımını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.01’de ise "vira bismillah" diyerek, sezonun ilk avı için denize açıldı.