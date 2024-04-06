Avangart Dekorasyon Stili Nedir?

Avangart Dekorasyon Stili Nedir?
Kaynak: Haber Merkezi
“Avangart” ya da “avangard” mobilya kavramı son yıllarda sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Peki son yıllarda en çok tercih edilen tarzlardan biri haline gelen avangart dekorasyon sitili nedir?
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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 1

Avangart Dekorasyon Stili, geleneksel tasarımlardan ayrılan, deneysel ve yenilikçi bir iç mekan dekorasyon tarzıdır.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 2

Fransızca "avant-garde" kelimesinden türemiş olan avangart, "ön kolla ilgili" anlamına gelir ve sanat ile tasarım dünyasında sınırları zorlayan, alışılmışın dışına çıkan ve yenilikçi olanı ifade eder. Bu tarz, bireysel ifade ve yaratıcılığa vurgu yaparken, cesur renkler, dokular ve desenler kullanır; modern ve sıra dışı tasarımlar tercih edilir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 3

Avangart dekorasyon, klasik dekorasyonun aksine, pastel ve yumuşak renkler yerine daha cesur ve canlı renkler kullanır. Ağır ve süslü mobilyalar yerine modern ve sıradışı mobilyalarla dikkat çeker. Klasik dekorasyonun asaletine karşın, avangart dekorasyon özgünlüğü anahtar kelime olarak benimser.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 4

Avangart tarzda salon oluşturmak için, dikkat çekici aksesuarlar ve modern mobilyalar kullanılır. Metalik renklere sahip heykeller, soyut tablolar ve cesur desenlere sahip yastıklar gibi objelerle avangart bir atmosfer yaratılabilir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 5

AVANGART DEKORASYONUN ÖNE ÇIKAN RENKLERİ NELERDİR?

Avangart dekorasyon tarzında öne çıkan renkler genellikle cesur ve canlıdır. Bu tarzda sıklıkla kullanılan renkler arasında kırmızı, siyah, sarı, yeşil, mavi, beyaz, kahverengi ve gri bulunmaktadır.

Ayrıca, avangart dekorasyonda gold ve metalik renkler, siyahlar, beyazlar, kırmızı ve yeşilin koyu tonları, morlar ve lacivertler gibi zengin ve göz alıcı renkler de sıkça tercih edilir. Bu renkler, güçlü kontrastlar yaratarak modern ve dikkat çekici iç mekanlar oluşturmak için ustaca bir araya getirilebilir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 6

AVANGART DEKORASYONUN MOBİLYA SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Avangart dekorasyon tarzında mobilya seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Tasarım ve Şıklık: Avangart mobilyalar genellikle dikkat çekici ve sıra dışı tasarımlara sahiptir. Bu nedenle, evinizin genel dekorasyon tarzıyla uyumlu, estetik açıdan güçlü ve şık mobilyalar seçmeye özen gösterin.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 7

Renk ve Doku: Avangart dekorasyonda cesur renkler ve zengin dokular ön plandadır. Mobilyalarınızın renk ve dokusunun, odanın genel atmosferini tamamlayacak şekilde seçilmesi önemlidir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 8

Fonksiyonellik ve Konfor: Mobilyaların sadece görünüş olarak değil, aynı zamanda kullanışlı ve konforlu olması gerekmektedir. Oturma grupları, yatak odası takımları gibi ana mobilyaların fonksiyonel olmasına dikkat edin.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 9

Kalite ve Dayanıklılık: Avangart mobilyaların kalitesi ve dayanıklılığı, uzun vadede memnuniyetinizi etkileyecektir. Kaliteli malzemelerden yapılmış ve iyi işçilikle üretilmiş mobilyaları tercih edin.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 10

Aydınlatma ve Aksesuarlar: Avangart dekorasyon, aydınlatma ve aksesuarlarla tamamlanır. Seçeceğiniz avize, aplik ve lambader modellerinin, mobilyalarınızla uyum içinde olmasına ve tarzınızı yansıtmasına özen gösterin.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 11

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, avangart dekorasyon tarzına uygun mobilyalar seçebilir ve yaşam alanınızı kişisel zevkinize göre şekillendirebilirsiniz.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 12

AVANGART DEKORASYONUN EN İYİ KULLANILDIĞI ALANLAR NELERDİR?

Avangart dekorasyon, özellikle şu alanlarda etkileyici bir şekilde kullanılabilir:

Geniş ve Yüksek Tavanlı Odalar: Avangart dekorasyon, genellikle geniş ve yüksek tavanlı odalarda tercih edilir. Bu tür alanlar, avangart mobilyaların ve aksesuarların sergilenmesi için idealdir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 13

Salonlar: Salonlar, avangart dekorasyonun ihtişamını ve şıklığını sergilemek için en uygun alanlardır. İşlemeli mobilyalar, cesur renk kombinasyonları ve parlak yüzeylerle zengin bir atmosfer yaratılabilir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 14

Modern Evler: Modern mimariye sahip evler, avangart dekorasyonun modern ve sıradışı öğelerini barındırmak için mükemmeldir. Bu tarz, evinize sofistike bir hava katar.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 15

Küçük Evler: Avangart dekorasyon, küçük evlere de romantik ve özgün bir hava katabilir. Doğru mobilya ve aksesuar seçimiyle, küçük alanlar bile avangart bir görünüme kavuşabilir.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 16

Bu alanlarda avangart dekorasyonun kurallarına uygun bir şekilde dikkat çekici ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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Avangart Dekorasyon Stili Nedir? 17

Avangart dekorasyonun cilalı mobilyalar, kapitoneli işlemeler ve şık aydınlatma aksesuarları gibi öğeleri, bu alanlarda öne çıkararak etkileyici bir iç mekan tasarımı yaratabilirsiniz.

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