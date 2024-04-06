Avangart Dekorasyon Stili Nedir?

AVANGART DEKORASYONUN ÖNE ÇIKAN RENKLERİ NELERDİR?

Avangart dekorasyon tarzında öne çıkan renkler genellikle cesur ve canlıdır. Bu tarzda sıklıkla kullanılan renkler arasında kırmızı, siyah, sarı, yeşil, mavi, beyaz, kahverengi ve gri bulunmaktadır.

Ayrıca, avangart dekorasyonda gold ve metalik renkler, siyahlar, beyazlar, kırmızı ve yeşilin koyu tonları, morlar ve lacivertler gibi zengin ve göz alıcı renkler de sıkça tercih edilir. Bu renkler, güçlü kontrastlar yaratarak modern ve dikkat çekici iç mekanlar oluşturmak için ustaca bir araya getirilebilir.