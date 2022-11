﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

16 Aralık’ta vizyona girecek olan Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water’dan yeni fragman yayınlandı.

Fragmandan da yeni filmde izleyicilere aksiyon dolu bir evren sunulacağı anlaşıldı.

2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi olmuştu. İlk filmin üzerinden geçen 13 yılda izleyicilerin meraklı bekleyiş artarken, filmden yeni bir fragman paylaşıldı.

Kanadalı yönetmen James Cameron üç Oscar ödülüne sahip Avatar filminin 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’nda, Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikâyesini, karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.