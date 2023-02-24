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Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Kütahya'da kömür işçisi olarak çalışan aynı zamanda da avcılık yapan Rıfat Usluer, aç kaldığı için penceresinin önüne gelen tilkiye peynir ekmek yedirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:15
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Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
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İHA'nın haberine göre, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde kömür işçisi ve aynıda zamanda avcı olan Rıfat Usluer, soğukta aç kalan tilkiyi elleri ile besledi.

Garp Linyit İşletmesi Kömür Ocakları'nda çalışan Rıfat Usluer, "Gece malum havalar soğuk, eksi derecelerde. Hayvan aç kalmış. Geldi penceremize, cama dokundu. Hani 'Karnım aç, yemek verin' der gibi, 'Üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı. Mutlu oldum" dedi.

Bu arada avcı olduğunu belirten Usluer, "Avcılık da yapıyorum. Şunu da demek istiyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandırlar. Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşa gönderdim. O da paylaşmış ve olumlu olarak tepki çekti. Metropol adını verdiğim tilki sürekli kaldığımız yere gelmiyor. Havaların çok soğuk olduğu eksi derecelerde aç kalınca geliyor. Yani sürekli gelmiyor" diyerek soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını da aç bırakmadıklarını ifade etti.

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﻿Avcı aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
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