Avcılar Belediyesi Hatay’da 17. Çadır okulu özel gereksinimli bireyler için açtı

İstanbul Avcılar Belediyesi tarafından Hatay’da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için kurulan çadır okulların sayısı 17’ye yükseldi. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için Hatay’da kurulan ilk ve tek çadır okul, Karaali Mahallesi’nde eğitime başladı.

Avcılar Belediyesi Hatay’da 17. Çadır okulu özel gereksinimli bireyler için açtı

Avcılar Belediyesi ile ‘Ülkem Okuyor Projesi’ işbirliğiyle Hatay’daki depremzede öğrencilere hizmet veren çadır okulların 17’ncisi özel gereksinimli öğrenciler için kuruldu. Çadır okul; Türk Silahlı Kuvvetleri, Ülkem Okuyor Koordinatörü Havva Aydanur Ertuğrul, Özel Neva Duru Özel Eğitim Kurumu ve bölgedeki öğretmenlerin desteğiyle Karaali Mahallesi’nde eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde, güvenli ortamlarda eğitim öğretime başlayan çadır okullarda her gün bölge öğretmenleri tarafından öğrencilere etüt ve okuma programları yapılıyor.
Her türlü şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Hatay’da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için öğrencilerin güvenliği ve ihtiyaçlarına uygun olarak çok kısa bir sürede çadır okulların kurulum çalışmalarına başladık. 5 adet çadır okulumuz 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlamıştı. Özel gereksinimli öğrencilerimizin bu eksiği önemliydi. Çünkü eğitim öğretimin başlaması sadece akademik açıdan değil çocuklarımıza sağlayacağı psikolojik ve sosyal destekten dolayıda çok değerli. Bu açıdan çok mutluyuz.”

Depremlerin ardından kısa süre içerisinde Hatay Merkez’de lojistik merkezi kurduklarını da sözlerine ekleyen Hançerli, “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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