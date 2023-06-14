Fatih Altaylı'dan özel okul fiyatlandırmalarına sert tepki

Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okul ücretlerine yapılacak zam oranını yüzde 65’le sınırladı. Ancak yeni kayıtlarda özel okullar çok daha yüksek ücretlerle öğrenci kabul ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı'dan yüksek zamlara tepki geldi.

Fatih Altaylı'dan özel okul fiyatlandırmalarına sert tepki

Kısa bir süre önce özel okul fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte ülke ekonomisinin ne kadar kötüye gittiği bir kez daha ispatlanmış oldu.

Her yıl özel okullar arasında öğrenim ücretinde rekor kıran Robert Kolej'de bu yıl hazırlık sınıfına yerleşecek yeni öğrenciler için öğrenim ücreti peşin ödenmesi durumunda 446 bin 400 TL oldu.

Kolejin bu fiyat açıklamasıyla ilk kayıtta yüzde 95 oranında bir artışa gittiği görülüyor.

FATİH ALTAYLI'DAN FİYAT TEPKİSİ

Özel okulların belirlediği yüksek fiyat artışlarına bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Paylaşımında adaletsizliğin büyüdüğünü "Yalnız ve güzel ülkenin şanssız ve sahipsiz çocukları" sözleriyle gösteren Altaylı şu paylaşımda bulundu:

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"Robert Kolej’in yıllık ücreti gündüzlü 446 bin yatılı 677 bin TL olmuş.

Hem Türkiye’de ilk 500 öğrenci arasına girecek kadar zeki ve çalışkan olacaksın hem de ayda 60 bin TL verecek kadar zengin bir ailen olacak.

Yol parası ve harçlık bu fiyata dahil değil. Yalnız ve güzel ülkenin şanssız ve sahipsiz çocukları."

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